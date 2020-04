Mãe de aluna oficial da PM confecciona e doa 250 máscaras para policiais de Osasco

Com o objetivo de proteger a saúde de policiais militares em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), a mãe de uma aluna da PM confeccionou e higienizou 250 máscaras de proteção para serem doadas no 14º Batalhão, em Osasco.

“Em meio ao futuro incerto, a solidariedade surge para fortalecer a humanidade. Hoje, o 14ºBPM/M recebeu a visita da Aluna Oficial PM Karen e de seu pai, Sr Márcio Oliveira. Eles vieram doar 250 máscaras confeccionadas e higienizadas pela Sra Sueli, mãe da Karen”, postou, nas redes sociais, o 14º Batalhão na tarde desta quarta-feira (1º).

A iniciativa da mãe da aluna oficial foi elogiada inclusive no perfil oficial da Polícia Militar. “Nesse momento de incerteza, tenhamos a convicção de que a solidariedade será mais contagiosa que esse vírus”.