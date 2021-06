Mãe de Gabriel Medina processa nora e quer R$ 100 mil: “essa endemoniada pomba gira”

Simone, mãe do surfista Gabriel Medina, está processando a nora, Bruna Bordini, que é casada com o irmão do surfista, Felipe Medina. Na ação, ela pede uma indenização de R$ 100 mil. Nesta quinta-feira (10), o colunista Leo Dias publicou prints de uma conversa entre Felipe Medina e a mãe, que resgou o verbo contra o próprio filho e a mulher dele.

Fontes de Leo Dias afirmam ainda que a conversa entre mãe e filho teria ocorrido antes de Simone Medina processar a nora. “Você sempre precisou de mim. Ai arrumou essa endemoniada dessa pomba gira. Você avisa a ela para ficar bem quietinha e não aparecer na minha casa”, escreveu Simone, via WhatsApp. “Porca não tem vergonha na cara e fica fazendo post de famosa. Uma Zé Ninguém que acha que é o máximo”, continuou.

Os prints foram anexados no processo. Ainda na conversa Simone diz que Felipe e Bruna são “mal caráter” e que a nora é “porca”. Segundo o colunista, Simone entrou na Justiça após Bruna usar as redes sociais para dizer que foi expulsa pelos sogros da casa em que morava com o marido e afilha de 1 ano, em Maresias, no litoral paulista. “O jeito que saímos daqui nos doeu muito, ficamos sem casa, sem carro. Preferimos mudar de cidade para ter uma nova vida, com mais paz, pelo bem da nossa saúde mental e, principalmente, da nossa filha, para crescer longe dos tormentos”, disse Bordini.

No desabafo, Bruna explicou aos seguidores que foi expulsa de casa porque não aceitou um emprego com carteira assinada porque não tinha alguém de confiança para deixar a filha. “Isso foi inadmissível e gerou a expulsão. Fui tachada de folgada que não queria trabalhar. Hoje, trabalho em casa, do celular e ainda consigo cuidar da minha filha”.

No processo movido contra a nora, Simone Medina afirma, que com a repercussão do caso, “sua integridade moral” foi exposta e colocada em dúvida e por este motivo pede indenização. Ela alega ainda que sempre tratou Bruna Bordini como uma “princesa” e quer que a nora faça uma retratação pública para esclarecer que a expulsão nunca aconteceu.

Essa não é a primeira vez que surge alguma treta na família Medina. Recentemente, a mãe do surfista afirmou ao Leo Dias que não tem contato com os filhos. Ela disse que a relação com Gabriel mudou após ele conhecer Yasmin e que os dois vivem uma “relação controladora”. “Ela afastou ele de todo mundo. Ela determina o que ele deve comer. Eu nunca fui para casa do Gabriel sem ser convidada e nem sem avisar. Ele morava longe de mim há 7 anos. A gente não está se falando agora por causa de tudo isso”, disse.

