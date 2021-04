Mãe é acusada de matar filha de 4 anos em Itapevi; padrasto teria acobertado o crime

Uma menina de quatro anos morreu após supostamente ter sido agredida pela mãe, de 23 anos, em Itapevi. O crime teria sido acobertado pelo padrasto da menina, que tem 34 anos. O casal foi preso nesta segunda-feira (5) e vai responder por homicídio qualificado.

O caso foi registrado na delegacia de Itapevi no domingo (4). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mulher teria levado a criança ao pronto-socorro alegando que ela havia se engasgado com algum alimento. No entanto, as lesões encontradas no corpo da criança contestavam a versão apresentada pela mãe.

Com a suspeita de que a causa da morte poderia ter sido diferente da que foi relatada pela mãe, equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município iniciaram uma investigação e, com o apoio do Instituto Médico Legal (IML), descobriram que a menina morreu devido a um traumatismo cranioencefálico causado por agressões. O crime foi encoberto pelo companheiro da mulher.

Após ouvir o depoimento da mãe e do padrasto da menina, a polícia solicitou à Justiça a prisão temporária do casal, que foi concedida logo em seguida. Ambos foram detidos e vão responder por homicídio qualificado.

