Mãe e filhos são presos suspeitos de operar central de golpes em Cajamar

A Polícia Civil prendeu uma mãe, os dois filhos e um amigo na quinta-feira (18) suspeitos de operarem uma central de golpes financeiros em Cajamar.

As investigações que chegaram até os presos foram feitas pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT) do estado do Maranhão.

A família mantinha uma falsa central de atendimento para mandar mensagens às vítimas informando sobre utilizações indevidas nos cartões de crédito.

Ao procurar ajuda no endereço eletrônico enviado pelos golpistas, as pessoas acabavam fornecendo dados e senhas sem perceber. Essas informações eram utilizadas pelo grupo para desviar dinheiro das vítimas.

No endereço da central de golpes, os investigadores apreenderam motos de luxo e um carro, além de celulares, máquinas de cartão, computadores, cartões bancários e cadernos com anotações.