Polícia desmantela “casa bomba” e prende quadrilha do tráfico em Itapevi

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha de tráfico de drogas que utilizava um imóvel como “casa bomba” em Itapevi. Durante a ação, realizada na quarta-feira (17), quatro homens, com idades entre 19 e 45 anos foram presos.

A ação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) resultou na apreensão de 5,9 mil pedras de crack, 3,1 mil pinos e dois tijolos de cocaína, além de mais 3 mil porções de maconha. Também foram encontrados materiais utilizados na embalagem e distribuição das drogas, como embalagens, celulares, uma máquina seladora de pacotes, anotações e três balanças de precisão. Três motos e um carro pertencentes à quadrilha foram apreendidos no local.

Os quatro homens detidos em flagrante foram encaminhados à Delegacia de Carapicuíba, onde permanecerão à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar o destino das drogas, que eram distribuídas a partir do depósito para diferentes pontos de tráfico.