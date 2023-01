Maior cachorro-quente do Brasil será distribuído no Calçadão para celebrar o aniversário de Osasco

Maior cachorro-quente do Brasil será distribuído no Calçadão para celebrar o aniversário...

O maior cachorro-quente do Brasil será preparado e distribuído gratuitamente no Calçadão de Osasco, no dia 25 de fevereiro, para celebrar o 61º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta terça-feira (31).

publicidade

Diferente dos anos anteriores, quando ocorria a tradicional distribuição de bolo no aniversário da cidade, será entregue à população o lanche que é considerado uma marca registrada de Osasco: o famoso dogão.

“Osasco completará 61 anos em fevereiro. Esse ano, ao invés do bolo, faremos no Calçadão o maior cachorro-quente do Brasil, com 61 metros, que será distribuído gratuitamente no dia 25/02. Já põe na agenda aí”, afirmou o prefeito Rogério Lins, nas redes sociais.

publicidade

Considerada a “capital do cachorro-quente”, Osasco conquistou em novembro de 2022 o recorde ao produzir o maior dogão do país, de 11 metros e meio. Até então, o título de maior lanche era de um paraense, conquistado em 2014.

Comemorações

Além da distribuição de cachorro-quente no Calçadão de Osasco, a cidade celebra os 61 anos de emancipação com shows de Wesley Safadão e Barões da Pisadinha, no dia 26 de fevereiro. A entrada será 1 kg de alimento não-perecível. O local do evento e informações sobre os postos para a troca de ingressos serão divulgadas em breve.