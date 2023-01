Prefeito Marcos Neves lamenta morte de Fuad Chucre: “A cidade que ele ajudou a construir está em luto”

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), lamentou a morte do ex-prefeito Fuad Gabriel Chucre nesta terça-feira (31). “A cidade que ele ajudou a construir está em luto”, escreveu, em nota de pesar publicada nas redes sociais.

“Por três vezes no leme do Executivo municipal, Fuad escreveu capítulos importantes no desenvolvimento de nossa cidade. Que Deus conforte o coração da família”, finalizou Marcos Neves.

Aos 83 anos, Fuad enfrentava problemas de saúde decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido há alguns anos. A causa da morte, no entanto, ainda não foi informada.

Na vida pública, construiu um legado, principalmente ao longo dos anos em que esteve à frente da Prefeitura de Carapicuíba. Em sua gestão, construiu o Calçadão de Carapicuíba, o Pronto-Socorro da Vila Dirce, a avenida Governador Mário Covas, o Pronto-Socorro Infantil, entre outros.