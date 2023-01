Morre ex-prefeito de Carapicuíba Fuad Chucre aos 83 anos

O ex-prefeito de Carapicuíba Fuad Gabriel Chucre morreu, aos 83 anos, nesta terça-feira (31). A causa da morte não foi informada.

Segundo as primeiras informações, Fuad estava internado em um hospital em São Paulo. Ele vinha enfrentando problemas de saúde e havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há alguns anos.

Ele foi prefeito de Carapicuíba por três mandatos, sendo o primeiro entre 1993 e 1996, o segundo entre 2001 e 2004, e reeleito em seguida para o terceiro, que terminou em 2008. Em sua gestão, realizou importantes obras em Carapicuíba, como a construção do Calçadão, do Pronto-Socorro da Vila Dirce e Pronto Socorro Infantil, do Teatro Jorge Amado, da avenida Governador Mário Covas, além da duplicação da estrada Fazendinha, entre outras.

Em 2011, o então governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) sancionou um projeto de lei que deu nome ao parque na região central de Carapicuíba de Parque Gabriel Chucre, em homenagem a Fuad, responsável pelo projeto do espaço de lazer.

Informações sobre o velório também não foram divulgadas até o momento.