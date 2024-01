Mais de 1,17 milhão de veículos trafegaram pelas rodovias da região no feriado de Ano Novo

No feriado prolongado de Ano Novo, 483.413 mil veículos circularam pelo Sistema Castello-Raposo e 689.056 mil pelo trecho oeste do Rodoanel Mário Covas.

Na Castello/Raposo, o total apresentou volume de tráfego 4% maior do que o projetado, que era de 463.781 mil previsto pela CCR ViaOeste. O Rodoanel também apresentou fluxo maior do que o esperado pela concessionária, que era de 686.612 veículos.

Dois óbitos foram registrados nas rodovias da região, um no Sistema Castello/Raposo e outro no trecho oeste do Rodoanel.

Nesse período foram registrados 31 acidentes, com 22 feridos (além do óbito) na Castello/Raposo. Já no Rodoanel foram registrados 8 acidentes, com 4 feridos atendidos (além do óbito registrado).

As equipes das concessionárias atenderam a mais de 3 mil ligações telefônicas no período, além de mais de 1.700 atendimentos entre panes, guinchos e atendimento pré-hospitalar.