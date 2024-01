Santander realiza leilão com imóveis em Barueri e Jandira

O Banco Santander realiza no dia 17 de janeiro, a partir das 15h, o primeiro leilão de imóveis do ano de 2024.

O leilão contará com a oferta de 182 propriedades, incluindo imóveis residenciais, comerciais, com opções em Barueri e Jandira, além de vários estados. Os imóveis serão leiloados por 50% a 60% abaixo do valor original de avaliação.

O imóvel de maior valor é uma casa de condomínio localizada no “Fazenda Tamboré Residencial”, em Barueri, pelo valor de R$ 8.350.000,00.

O leilão será realizado de forma online pela Biasi Leilões. O comprador deve realizar um cadastro no site da Biasi antes de dar o lance pela plataforma.

O Banco Santander oferece a possibilidade de o comprador pagar o lance à vista com desconto e por meio do financiamento imobiliário em até 420 meses, com sinal de 20%. Outro diferencial do banco é a quitação dos débitos de IPTU até a data do leilão.

Os lotes disponíveis, assim processo de participação, requisitos e prazos também estão disponíveis no site da empresa de leilões.