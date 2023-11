Mais de 2,1 milhão de veículos utilizaram as estradas da região no feriado prolongado

Mais de 2,1 milhão de veículos utilizaram as estradas da região no...

As concessionárias que administram as estradas da região divulgaram o balanço da operação conduzida no feriado prolongado, do dia 15 (Proclamação da República) ao dia 20 (Consciência Negra).

No Rodoanel, passaram 1.391.594 veículos e foram registrados 19 acidentes, com 15 feridos e um óbito.

Já no Sistema Castello-Raposo, circularam 797 mil veículos com 68 acidentes registrados, 43 feridos e nenhum óbito.

As empresas realizaram 1157 atendimentos no trecho oeste do Rodoanel e 2.224 atendimentos no sistema Castello/Raposo.