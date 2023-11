Carapicuíba abre inscrições para Corrida do Peru na sexta-feira

Começam nesta sexta-feira (24) as inscrições para a 40ª edição da tradicional Corrida do Peru, na cidade de Carapicuíba. As vagas são limitadas.

Os interessados devem se inscrever no Ginásio Tancredão (Avenida Inocêncio Seráfico, 2.005), de segunda a sexta, das 9h às 16 horas. É necessário ter no mínimo 16 anos e levar RG, CPF e comprovante de residência.

É importante esclarecer que as equipes de corrida só podem inscrever apenas 5 pessoas (o responsável pode levar a documentação original dos interessados).

A prova será realizada no dia 17 de dezembro. A largada e chegada serão feitas na Praça da Aldeia, com percurso de 7,7 km.

Todos os participantes recebem camiseta e medalha. Os três primeiros colocados de cada categoria e o primeiro lugar geral feminino e masculino recebem um peru congelado como premiação.

Entrega de kit

A entrega do kit será no dia 17, a partir das 6h30 no local da prova. Será necessário apresentar o documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (original ou digital). Para retirada do Kit é obrigatório estar no punho a pulseira que será entregue no ato da inscrição com o número do corredor.

É obrigatório competir com a camiseta da prova para receber a medalha de participação.

Serviço

Inscrições na Corrida do Peru de Carapicuíba

Quando: de segunda a sexta, das 9h às 16 horas

Onde: Ginásio Tancredão (Avenida Inocêncio Seráfico, 2.005)