Mais de 600 vagas de emprego disponíveis no PAT de Itapevi a partir de hoje (24)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi disponibiliza 618 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (24). Do total de oportunidades, 100 são para auxiliar de logística, 87 para eletricista de instalações e outras 80 para auxiliar de linha de produção e carpinteiro.

As demais vagas estão distribuídas em funções como: recepcionista, ajudante de cozinha, ajudante de obras, almoxarife, armador de ferros, auxiliar de estoque, borracheiro, frentista, lubrificador de máquinas e outras.

Para concorrer às vagas, é necessário ter cursado, no mínimo, o ensino fundamental ou concluído o ensino médio. Pessoas com deficiência também podem se candidatar para algumas das chances. O encaminhamento é realizado pelo próprio sistema, baseado no perfil profissional de cada pessoa.

Caso tenha interesse, o candidato deve comparecer ao PAT, localizado dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), com um documento original com foto e o CPF. No local, o candidato obtém informações sobre salário, jornada de trabalho, localização da vaga e benefícios.

Excepcionalmente nesta segunda-feira (24), o Resolve Fácil iniciará o expediente às 11h, em razão do jogo da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo 2023. A partir da terça-feira (25), o horário de funcionamento volta a ser das 8h às 17h.

