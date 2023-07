Sexta terá tradicional Noite de Tango e Jazz no Cabaña Osasco

Na sexta-feira (28) o restaurante argentino Cabaña Osasco realiza mais uma edição de sua tradicional Noite de Tango e Jazz. A atração começa às 19h e vai até às 23h.

publicidade

Enquanto os clientes apreciam as saborosas especialidades da casa, entre combos com entrada, grelhados, acompanhamentos e sobremesa, o casal de bailarinos desliza pelo salão do restaurante localizado no Centro de Osasco.

O ambiente rústico, charmoso e acolhedor completa a experiência. Além disso, o Cabaña Osasco oferece Wi-Fi e conta com acesso para pessoas com deficiência e estacionamento gratuito.

publicidade

Os clientes já podem fazer reservas para a noite especial via WhatsApp: (11) 91275-3176.

SERVIÇO

publicidade

Noite de Tango e Jazz

Quando: Sexta-feira, 28/07, a partir das 19h

publicidade

Endereço: Praça Duque de Caxias, 74, Centro de Osasco

Reservas via WhatsApp: (11) 91275-3176