Casa Paulista vai contemplar Santana de Parnaíba com até 280 moradias

O novo programa habitacional Casa Paulista, do governo do Estado, liberou R$ 258,1 milhões para viabilizar a compra de 20 mil moradias em 67 municípios para grupos familiares com renda mensal média de R$ 2,4 mil. Santana de Parnaíba é um desses municípios e poderiá ter até 280 unidades habitacionais subsidiadas pelo programa.

publicidade

O investimento estadual aplicado como subsídio permite que famílias com renda mensal média de R$ 2,4 mil adquiram a casa própria. Sem o aporte, apenas grupos familiares com renda média de três salários mínimos – o equivalente a R$ 4 mil – poderiam comprar habitações nos mesmos empreendimentos.

Os empreendimentos ficarão sob responsabilidade da iniciativa privada, com financiamento da Caixa Econômica Federal, que analisou e aprovou os empreendimentos participantes.

publicidade

A iniciativa beneficia famílias com renda de até três salários mínimos (R$ 3.960). O subsídio oferecido pelo Estado varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil por moradia, dependendo da localização do imóvel. Os compradores também poderão contar com subsídios federais e utilizar o FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Assim, o valor das prestações ficará compatível com a capacidade de pagamento das famílias.