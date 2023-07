Oeste Barueri empata com Juventus e encara o Bragantino B no sábado (29)

Oeste Barueri empata com Juventus e encara o Bragantino B no sábado...

O Oeste Barueri garantiu o empate de 2 x 2 com o Juventus em jogo realizado na sexta-feira (21) em Santana de Parnaíba, válido pela quarta rodada da Copa Paulista.

O placar abriu apenas no segundo tempo e os gols do Rubrão foram de Daniel Vançan e Reifit.

O jogo ficou marcado também pela estreia do atacante Jonas, do Sub-20, no profissional.

A próxima partida do Oeste pela Copa Paulista, que pode garantir uma vaga para a Copa do Brasil, será neste sábado (29), às 16h, contra o Bragantino B, em Bragança Paulista (Estádio Nabi Abi Chedid).