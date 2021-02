Mano Brown se pronuncia sobre BBB 21: “Não sou obrigado”

Com a insistência de muitos fãs para que se posicionasse sobre as participações dos rappers Projota e Karol Conká, além de Lucas Penteado, ligado a movimentos sociais, no BBB 21, Mano Brown, líder do Racionais MC’s se pronunciou: “Não sou obrigado”.

publicidade

“Não sou obrigado a ter opinião sobre o BBB. Não tenho tempo para assistir e particularmente não gosto!”, postou Mano Brown no Twitter neste sábado (6).

Não sou obrigado a ter opinião sobre o BBB

Não tenho tempo p/ assistir e particularmente não gosto! — MANO BROWN (@manobrown) February 6, 2021

publicidade

O líder do Racionais também já havia comentado sobre o programa durante a semana, para negar que havia deixado de seguir Projota nas redes sociais, como fãs haviam apontado:

Projota é um cara legal, não tenho nenhum problema com ele. Ele veio de baixo, é da luta também. Não deixei de segui-lo. — MANO BROWN (@manobrown) February 4, 2021

publicidade

Projota, que apontou como Mano Brown como seu ídolo e referência, tem sido criticado por fãs pela postura hostil com Lucas Penteado.

Já a também rapper Karol Conká, além da postura hostil com Lucas, é acusada de xenofobia contra nordestinos por comentários feitos durante o programa.