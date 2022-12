Manobras radicais: festival de BMX começa nesta sexta-feira (9) em Cotia

O Parque Teresa Maia, na Granja Viana, em Cotia, recebe entre esta sexta-feira (9) e domingo (11) o Festival de Bike Street e Super Spine BMX. A competição continua com as inscrições abertas e podem participar profissionais e amadores apaixonados por manobras radicais.

A programação começa nesta sexta, às 15h, com treino livre para as duas categorias (BMX Super Spine e BMX Street), com os atletas nas pistas até as 19h. No sábado (10) e no domingo, o evento tem início às 10h, com treino livre, prosseguindo com disputas ao longo do dia.

O Festival já conta com cerca de 100 participantes confirmados e as inscrições continuam abertas. Entre eles estão alguns dos melhores atletas do Brasil, como Cauan Madona, Caio Rabisco, Gustavo Bala Loka, Rodrigo Reza Vela, Caique Gomes, Douglas Oliveira, Mika Pelayes e Derlayne Roque.

Para fazer a inscrição, basta acessar o link disponível na bio do perfil da Dream BMX (@dreambmx). Podem se inscrever atletas a partir de 16 anos (menores de 18 anos precisam de uma autorização dos responsáveis com firma reconhecida em cartório para competir).

Quem for ao parque contará com uma estrutura para acompanhar o evento das arquibancadas. Mais do que isso, as pistas ficarão abertas para o público na sexta e no sábado até 22h e no domingo até 17h, com as pessoas podendo testar suas manobras nos horários em que não houver competição.

A BMX Super Spine é aberta para atletas masculinos e, a BMX Street, para atletas masculinos e femininos, que disputarão em uma categoria única, mista. Cada competidor tem direito a duas voltas de 45 segundos na classificatória. Os dez melhores passam para a final, para mais duas voltas de 45 segundos. O atleta com o melhor desempenho vence a competição. As voltas são analisadas por três juízes.

Estrutura e adrenalina

Em Cotia estará a mesma rampa que rodou o Brasil com o BMX Super Spine (BSS), o maior campeonato de BMX Freestyle já realizado no País, com mais de 12 etapas ao longo de quatro anos. Para a criançada que for ao parque nesses dias de evento, haverá um Espaço Kids, com pula pula e inflável.

“A expectativa é de muita adrenalina, com manobras radicais e a presença de alguns dos melhores atletas do Brasil. Sem falar na interação com o público, que poderá conhecer as pistas de perto”, afirma Marcelo Dream, responsável técnico do Festival.

A estrutura de rampas e obstáculos é a grande atração para os atletas de BMX Super Spine e BMX Street. A Dream Ramp Super Spine é considerada uma das melhores rampas itinerantes disponíveis no Brasil, tendo todos os padrões internacionais.

O BMX Street vai montar uma estrutura que simula obstáculos da rua, como bancos, corrimãos, rampas, desníveis, entre outros. São organizados de forma a explorar combinações de manobras em sequências de obstáculos. A competição será no formato jam session (trick for pix). Será definido um ou mais obstáculos e estipulado um tempo. Durante este tempo, os atletas podem executar quantas manobras quiserem no obstáculo. As melhores manobras e os destaques masculinos e femininos serão premiados.

O BMX Super Spine é realizado em uma rampa em formato de um “W”. São quatro quarter pipes de 2 metros de altura, sendo dois conectados ao centro, formando um spine. Em um dos lados tem uma extensão da rampa conhecida como caixote, que aumenta para 3 metros e meio a altura máxima do obstáculo. São rampas que projetam os atletas para cima, onde são executadas as manobras. Como são manobras com amplitude, geralmente encantam o público presente pela plasticidade dos movimentos, que envolvem giros, piruetas (back flips) e, muitas vezes, várias combinações de manobras a cada salto.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (9)

15h às 19h – Treino livre – Super Spine e Street.

Pista aberta para o público até 22h

Sábado (10)

10h às 12h – Treino livre – Super Spine e Street;

12h às 14h – Classificatória – Super Spine;

14h – Kid’s Jam – Street;

15h às 17h – Pix 4 Tricks – Street

Pista aberta para o público até 22h

Domingo (11)

10h às 11h – Treino Livre – Super Spine e Street;

11h às 13h – Final – Super Spine, seguida da Premiação;

13h – Kid’s Jam – Street;

13h às 14h – Treino Livre – Street;

14h às 16h – Pix 4 Tricks – Street, seguida da Premiação

Pista aberta para o público até 17h

Serviço

Festival de Bike Street e Super Spine

Data: 9 a 11 de dezembro (sexta-feira a domingo)

Horário: a partir das 15h no dia 9 e a partir das 10h nos dias 10 e 11

Local: Parque Teresa Maia (Rua Santarém, 13 – Cotia – SP)

Entrada gratuita