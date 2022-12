Fundo de Quintal é a atração do Natal Encantado de Barueri nesta sexta-feira (9)

O samba do grupo Fundo de Quintal promete colocar todo mundo para dançar amanhã (9) no Boulevar Central de Barueri no Natal Encantado.

As atrações começam às 19h, com a presença do Papai Noel e às 20h30, os sambistas do Rio de Janeiro sobem ao palco para agitar o público com seus sucessos como Isso É Fundo de Quintal, Chuá,Chuá, Fui Passear no Norte, Moema Morenou, Baiana Serrana, entre outros.

História

Após conhecer os componentes do Cacique de Ramos, Beth Carvalho convidou-os para atuarem como músicos em seu próximo disco no final de 1977/78, disco esse, que se chamaria Pé no Chão. O nome do grupo foi dado por um amigo e antigo produtor musical chamado Valdomiro. Estava assim iniciada a carreira artística do Grupo Fundo de Quintal e após o sucesso do disco de Beth Carvalho, a partir de 1980.