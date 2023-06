Manoel Gomes, do hit “Caneta Azul”, vem a Osasco neste sábado

O cantor, compositor e influenciador digital Manoel Gomes, que ficou conhecido pelo hit “Caneta Azul”, estará em Osasco neste sábado (17). Em vídeo publicado nas redes sociais do StarCup, o artista confirmou sua presença no evento esportivo e beneficente que reunirá jogadores e personalidades, no Rochdale.

“Estarei na linda cidade de Osasco, no StarCup. Falcão contra Love Funk, a partir das 15h. Vai ser sucesso”, declarou Manoel Gomes, que aproveitou para cantar um trecho de sua nova música “Olha, Se Você Não Me Ama”.

O StarCup será realizado no Ginásio José Liberatti, no bairro Rochdale, e contará com a presença de Luva de Pedreiro, Popó, Vampeta, entre outros nomes. Aqui você confere como garantir o ingresso personalizado para o evento e mais informações.

