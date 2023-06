Festa Junina no Memorial da América Latina tem shows, pamonha, quentão e mais delícias

O Memorial da América Latina, localizado na Barra Funda, em São Paulo, recebe neste sábado (17) e domingo (18) uma festa junina com comidas típicas, festival de sopas, atrações musicais e brincadeiras para todas as idades. A entrada é gratuita e o público paga o que consumir.

A festa será realizada nos dois dias, das 11h às 21h, pela Art Shine Evento. Dentre as curiosidades gastronômicas terão hambúrguer de pamonha, quentão de morango, sopa de pedra e milho verde com bacon e mais delícias.

O público poderá se deliciar com os tradicionais quitutes juninos como milho cozido, curau, espetinhos, pamonha, sanduíches de pernil, calabresa, vinho quente e quentão, terão barracas dos mais diversos pratos e das mais variadas bebidas – incluindo cervejas artesanais e não alcóolicas.

A festa junina no Memorial da América Latina contará ainda com o Festival de Sopas, com uma grande variedade de sabores, todas a R$ 28,00, tais como: cebola, caldo verde, canja de galinha caipira, creme de pinhão com cream cheese, fondue de queijo com alho poró, abóbora com carne seca, caldo de quenga, de pamonha com queijo meia cura, de rabada com agrião e de chocolate com frutas.

Para as crianças terão brinquedos com custo à parte, com a opção de adquirir pulseiras de 30 ou 60 minutos.

Confira a programação musical completa:

Sábado, 17 de junho

12h – 13h – DJ Flávia Durante //

13h15 – 14h15 – Perfiferia a Massa //

14h30 – 15h – Ballet Caipira//

15h15 – 16h15 – Step’n Soul//

16h30 – 17h15 – DJ Flávia Durante + Quadrilha público com ballet//

17h15 – 18h15 – Camarada Ernesto//

18h30 – 19h – DJ Flávia Durante//

19h15 – 20h30 – Calango Brabo.

Domingo – 18 de junho

12h – 13h – DJ Flávia Durante//

13h15 – 14h15 – Gustavo Henrique & Rodrigo//

14h30 – 15h – Ballet Caipira//

15h15 – 16h15 – Renan Brichese//

16h30 – 17h15 – DJ Flávia Durante + Quadrilha público com ballet//

17h15 – 18h15 – Wilian Metley//

18h30 – 19h – DJ Flávia Durante//

19h15 – 20h30 – Quarteto Luziah.

O Memorial da América Latina fica na Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo, a 150 metros do Terminal Barra Funda, com entrada pelos portões 2 e 5.