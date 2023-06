Viaoeste leva cinema gratuito para Barueri e Carapicuíba

A Viaoeste, concessionária que administra as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, oferece sessões gratuitas de cinema para Barueri e Carapicuíba nesta semana.

O Cine CCR é um cinema itinerante com exibições gratuitas de filmes em uma infraestrutura completa montada em um caminhão.

O projeto estará nos dias 19 e 20 de junho em Barueri e depois seguirá para a cidade de Carapicuíba (22 e 23 de junho).

As sessões são direcionadas para os alunos das escolas públicas locais em sessões agendadas e, às 18h30, a população contará com uma sessão exclusiva aberta ao público.

Serao cinco sessões. Confira os filmes: Trolls e Sing 2 estão entre as opções nas sessões agendadas para os alunos. Já nas sessões abertas serão exibidos os filmes: Transformers: O último Cavaleiro, no primeiro dia; e Dora e a Cidade Perdida, no segundo dia do evento.

Além disso, será disponibilizado filmes com acessibilidade, adaptados com legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS para as pessoas com deficiência visual ou auditiva. Em todas as sessões, os convidados ganham pipoca e refrigerante.

Como as vagas são limitadas, os interessados devem comparecer ao local no dia do evento para retirar os ingressos.

Em Barueri, o caminhão onde o cinema funciona estará no estacionamento do Ginásio de Esportes José Corrêa (Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000). O local em Carapicuíba ainda não foi divulgado.