Carreta Furacão abre processo seletivo para contratar novo integrante; confira requisitos

O grupo de animação Carreta Furacão, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, está com processo seletivo aberto para contratação de um novo integrante. Nas redes sociais, o grupo divulgou os requisitos para concorrer à vaga.

O candidato precisa ser maior de 18 anos, estar cursando ou ter concluído o 2º grau do ensino médio, ter habilidade na dança e molejo, seguir o perfil oficial da Carreta Furacão no Instagram, marcar 5 pessoas na publicação dos requisitos e compartilhar o vídeo nos Stories.

Também é necessário enviar um vídeo via WhatsApp que está no link da bio do Instagram com, no mínimo 2 minutos, para se apresentar e mostrar as habilidades ao som da música “Quica Cuco”. “Os participantes serão analisados pela banca de jurados”, diz o grupo.

O salário não foi divulgado. Os personagens oficiais serão mantidos e o novo membro vestirá uma das demais fantasias, segundo informou a empresária Fabiana Cardoni na última semana.