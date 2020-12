Mansão da mulher de Marcola em Alphaville é alvo de operação contra o PCC

Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Civil realizou operação para cumprir 13 mandados de busca e apreensão em investigação sobre o patrimônio de Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os alvos da ação, a mansão da esposa de Marcola, Cynthia Giglioli da Silva, em Alphaville, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

O imóvel está no nome dos pais dela, segundo a polícia. Na mansão que seria de Marcola em Alphaville foram apreendidos documentos, cartas, R$ 4 mil em dinheiro, carros de luxo e uma moto importada.

A operação foi realizada por policiais da 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Também foram feitas buscas no salão de beleza de Cynthia na Casa Verde, em São Paulo.

A polícia suspeita que bens de altos valores foram adquiridos nos últimos anos no nome de parentes de Marcola com verba do crime organizado e utilizados em um esquema de lavagem de dinheiro. (Com informações da TV Globo)