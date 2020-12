Golpe de cinema: noivo contrata atores para representarem sua família e foge com R$ 2,5 milhões da noiva

Um homem de 40 anos foi preso após ter aplicado uma série de golpes contra a mulher e fugir com R$ 2,5 milhões da família dela. Ele foi localizado e preso em uma ilha na Coreia do Sul.

O homem conheceu a mulher com quem se casou em um estacionamento, na cidade de Busan. Ele contou para a família dela que seria herdeiro daquele espaço. Acreditando na história, os pais da mulher ofereceram 547 milhões de wones (equivalente a R$ 2,5 milhões) para que ele pudesse investir.

Após um ano de relacionamento, ele e a mulher decidiram se casar. Duas semanas após a cerimônia, o homem disse que ia andar de bicicleta, saiu e não retornou mais. Sem conseguir entrar em contato com o marido, a mulher decidiu registrar o caso na polícia e descobriu ainda que o apartamento que ela acreditava ser dele era alugado.

As investigações revelaram que não existia empresa no nome dele. Além disso, até mesmo as pessoas que ele convidou para o casamento não eram de sua família. Se tratavam de atores contratados para agir como se fossem seus parentes e amigos.

A polícia descobriu ainda que outras mulheres foram vítimas de seus golpes, e que ele havia se passado por piloto de avião em outros episódios. Ele foi detido sob a acusação de fraude.

“Ele foi preso sob a acusação de fraude por ter cometido os mesmos crimes repetidamente”, afirmou um oficial da polícia de Busan ao portal de notícias “Nate”.