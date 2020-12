Via Varejo abre inscrições para Programa de Trainee com salário de R$ 6,8 mil

A Via Varejo, detentora de marcas como Casas Bahia e Ponto Frio, acaba de abrir as inscrições para o seu Programa de Trainee 2021. As oportunidades são para atuar, inicialmente, em home office, com salário de R$ 6,8 mil e benefícios.

Para se candidatar, é preciso ter qualquer curso de graduação ou pós-graduação, com formação entre dezembro de 2017 e 2020. O interessado também deve ter disponibilidade para home office e, a médio prazo (observando a pandemia de covid-19), ir para a matriz localizada em São Caetano do Sul.

Além de salário de R$ 6,8 mil mais bônus anual, a Via Varejo oferece aos contratados benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, previdência privada, seguro de vida e ajuda de custo com o transporte.

O programa tem duração de 18 meses. Durante esse período, o trainee contará com uma trilha de desenvolvimento com conteúdos de aprendizagem técnica, mentoria e trilha de liderança. “Buscamos talentos para vivenciar junto com a gente a nossa “Jornada de Transformação”. Pessoas que querem viver a experiência de todo o dinamismo do varejo, já conhecendo ou não esse mundo”, diz a empresa.

Inscrições

Os interessados em participar do processo seletivo do Programa de Trainee Via Varejo devem acessar o site www.trainee.viavarejo.com.br. As inscrições devem ser realizadas até o dia 1° de fevereiro de 2021.

A empresa

A Via Varejo S.A é a empresa que opera marcas ícones do varejo brasileiro, como Casas Bahia, Pontofrio, Extra.com.br, Bartira, banQi, ASAP LOG, I9XP e Distrito. O grupo, formado por mais de 40 mil colaboradores, está presente em mais de 400 municípios, 20 estados e no Distrito Federal, com mais de 1 mil lojas e 85 milhões de clientes.

