Desmanche de carros roubados em Carapicuíba tinha até rota de fuga para área de mata

A Polícia Militar fechou, na madrugada desta quarta-feira (16), um desmanche ilegal de caminhões em Carapicuíba. Na ação, cinco suspeitos de integrar a quadrilha foram presos e um caminhão inteiro foi recuperado.

Durante um patrulhamento, a equipe da PM avistou um veículo suspeito com cinco homens já em frente ao galpão onde funcionava o desmanche e decidiu abordá-los. “Um foi detido no local e os outros arrancaram com o veículo. Imediatamente, foi passado para as outras equipes via rádio. Os outros indivíduos foram abordados há alguns quilômetros a frente”, explicou o PM Marco Aurélio Bernardes à reportagem da Record TV.

No galpão, foram encontrados bloqueadores de sinal de GPS, sistema de câmera de segurança, além de uma cozinha improvisada e colchões. Os indivíduos contavam ainda com uma rota de fuga nos fundos do galpão, com um buraco que os levariam para uma área de mata.

Com a ajuda de ferramentas e até de uma empilhadeira, ao menos três caminhões teriam sido desmanchados nos últimos dias. A polícia também encontrou um caminhão inteiro, que foi roubado no início de deste mês na rodovia Anhanguera.

Os cinco indivíduos foram detidos. As investigações procedem para que a polícia consiga identificar e prender outros integrantes da quadrilha.

