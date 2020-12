Ministério Público investiga desvio de verba no Hospital Geral de Carapicuíba

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) investiga um esquema de suposto desvio de dinheiro público no Hospital Geral de Carapicuíba.

A suspeita é que diretores da organização social (OS) que administrava a unidade tenham usado notas fiscais frias para desviar recursos destinados ao hospital pelo governo do estado.

Com as suspeitas, a Secretaria de Estado da Saúde rompeu contrato com a organização e a substitui por outra para gerenciar a unidade de Saúde em Carapicuíba. Em meio ao imbróglio, médicos do hospital estão com salários atrasados desde outubro. (Com informações da TV Globo)

