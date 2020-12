Rogério Lins vai a Brasília e ministério destina R$ 31 milhões para 300 moradias em Osasco

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou o repasse de R$ 31,2 milhões para a construção de unidades habitacionais em Osasco. O anúncio foi feito, nesta terça-feira (15), pelo ministro Rogério Marinho ao prefeito Rogério Lins (PODE).

Do total destinado ao município, a maior parte, R$ 29,8 milhões, será para a construção de 300 moradias para famílias removidas do Morro do Socó. Rogério Lins afirmou que a liberação de recursos é essencial para garantir melhor qualidade de vida às famílias que hoje vivem em condições precárias. “Queremos investir em moradia de qualidade para a nossa população”.

O empreendimento a ser construído contará com quadra poliesportiva, salão de festas, vagas de estacionamento, caixa d’água, guarita e lixeira. A previsão é que as moradias abriguem mais de 1,3 mil pessoas que precisaram deixar suas casas, de acordo com a administração municipal.

Já o restante do recurso (R$ 1,4 milhão) será utilizado para obras de infraestrutura externa, que incluem instalação de redes de abastecimento de água, gás, esgoto, drenagem, iluminação e fornecimento de energia, além de pavimentação de vias e construção de passeios ao redor do condomínio.

No total, foram liberados R$ 58,2 milhões em recursos para as cidades de Osasco e Guarujá, que receberão os repasses por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e da Secretaria Nacional de Habitação.

