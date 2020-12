Para não ir a “biqueiras”, homem detido plantava maconha no quintal de casa em Itapevi

Policiais militares prenderam em Itapevi um homem que plantava maconha no quintal de casa, na região da Cohab, em Itapevi. Ele afirmou que o plantio era para consumo próprio pois não gostava de frequentar “biqueiras”.

Os PMs, da 3ª Cia. do 20º Batalhão, chegaram ao local no sábado (12), após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas. De fora do imóvel conseguiram visualizar um pé de maconha. O dono da casa autorizou a entrada e os policiais constaram o plantio.

Foram apreendidos na operação 2,2 quilos da droga. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itapevi, onde foi registrado boletim de ocorrência por porte de drogas.

É o segundo caso de plantio de drogas em um imóvel em Itapevi flagrado por policiais este mês. No dia 7, policiais civis prenderam um traficante que plantava maconha em sua casa, no Jardim Nova Itapevi, para vender em Alphaville, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. (Com informações do “Itapevi Agora”)