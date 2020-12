Traficante plantava maconha em casa em Itapevi para vender em Alphaville

Um traficante de 28 anos que plantava maconha em sua casa em Itapevi para vender em Alphaville, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (7).

Foram apreendidos por equipes do 2º DP de Barueri 30,2 quilos da droga no imóvel, na rua Heloisa Hideko Koba, no Jardim Nova Itapevi.

Os policiais chegaram ao local após receber informações sobre um criminoso que estaria plantando maconha na própria casa para vender em Alphaville. Eles passaram a monitorar o suspeito e o abordaram quando chegava em casa. O traficante chegou a dizer que o plantio de maconha era para consumo próprio.

O abordado permitiu a entrada da equipe policial para vistoria. Após buscas, foram localizados, na parte superior do imóvel, 426 vasos com plantação de maconha, sendo que 51 estavam com sementes em início de germinação, além de uma estrutura para seu cultivo, como estufas e iluminação.