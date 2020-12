GCMs que salvaram a vida de bebê são condecorados em Carapicuíba: “heróis”

Três guardas civis municipais (GCMs) que salvaram a vida de um bebê recém-nascido foram condecorados no último dia 4, em Carapicuíba, com a Medalha de Mérito Policial – Lei e Ordem.

A ocorrência aconteceu na manhã de 25 de março. Os GCMs Neves, Prado e Edmir passavam de viatura pela Estrada do Jacarandá quando foram surpreendidos por um carro parado na via. Do veículo saiu uma mãe desesperada, pedindo ajuda para socorrer seu bebê recém-nascido, que sufocava engasgado.

“Paramos a viatura e de imediato desembarcamos. Nessa hora, eu vi que o bebê já estava roxo. Peguei no colo, e como era o motorista, entreguei ele ao encarregado Neves. Prontamente ele iniciou a manobra de capotamento para desengasgar a criança. Quase chegando ao Pronto Socorro Infantil, o recém-nascido deu um chorinho e voltou a respirar. Assim, demos entrada na emergência”, narra o guarda Edmir, comovido ao relembrar o fato. Após o acontecido, o bebê Henry se recuperou bem e em novembro completou 9 meses.

O salvamento rendeu ao trio de GCMs carapicuibanos a Medalha de Mérito Policial – Lei e Ordem, uma honra a agentes por atos de bravura por salvamento de vidas humanas. “Essa medalha é apenas uma fita, um pedaço de metal, o que vale para nós é o que representa. O que nos da alegria é saber que hoje um pai, uma mãe, pode abraçar e estar com seu filho”, celebra o GCM Edmir.

“Sou eternamente grata”, diz mãe do recém-nascido

A cerimônia, realizada na sede da Guarda Municipal de Carapicuíba, foi conduzida pelo presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU (ABFIP), Walter Vargas, que ressaltou a importância desses heróis. “Hoje estamos olhando para heróis! Guerreiros anônimos que estão no dia a dia enfrentando o crime”.

Também participaram da solenidade o comandante da GCM, Hélio Souza, o Secretário-adjunto de Segurança, Márcio Reis, a família do bebê, e os demais Guardas da sede.

A mãe, Ashley Carolina, se emocionou ao recordar o acontecido e agradeceu aos agentes de segurança do município: “Sou eternamente grata. Esses guardas foram anjos na minha vida e na vida do meu filho. Sou muito grata a eles por terem realmente salvado a vida do meu filho”. Já o bebê Henry não parava de brincar e sorrir para os guardas, que grandiosamente salvaram sua vida.