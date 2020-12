McDonald’s vai vender molho Cheddar em pote

Após o sucesso de vendas do famoso molho Big Mac, o McDonald’s acaba de lançar mais uma novidade: a partir desta terça-feira (8), a rede começa a vender o Molho Cheddar separadamente.

A embalagem inédita do molho tem 100 gramas e poderá ser adquirida com qualquer McOferta pelo preço sugerido de R$ 5,90. Separadamente, o pote com o molho será vendido por R$ 14,90. A novidade chega para atender aos consumidores da rede de fast food que são fãs do Cheddar McMelt, lanche que acompanha o molho.

“Desde abril, tivemos um aumento de 150% no número de menções de clientes afirmando que estavam com saudade de consumir o Cheddar McMelt. Além disso, ao anunciarmos a venda do molho especial do Big Mac, recebemos milhares de pedidos para que o Cheddar do Méqui também fosse vendido separadamente”, afirma João Branco, CMO do McDonald’s Brasil.

O item já está disponível nos restaurantes da rede, mas é uma oferta por tempo limitado e deve terminar no dia 15 de dezembro.

