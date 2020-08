McDonald’s vai vender molho especial do Big Mac em edição limitada

O McDonald’s anunciou nesta terça-feira (18), que vai vender o molho especial do lanche Big Mac separadamente a partir do dia 1° de setembro. O molho será vendido em frascos de 190 gramas, por R$ 15, ou em potes de 23 gramas por R$ 2,90.

É a primeira vez que a rede vai vender o molho especial em seus restaurantes, mas a venda separada do produto será por tempo limitado. Para acompanhar a novidade, o McDonald’s lançou também uma edição especial do sanduíche, o Duplo Big Mac, com quatro hambúrgueres.

“Decidimos atender um dos principais pedidos que recebemos: oferecer a possibilidade de adquirir o famoso molho especial. Assim, o público pode apreciar esse ingrediente no restaurante ou em casa, adicionando ainda mais sabor aos sanduíches ou aos seus acompanhamentos preferidos”, afirma João Branco, CMO do McDonald’s Brasil.

De acordo com a rede, os consumidores também poderão adquirir o molho em duas opções do combo Duplo Big Mac: