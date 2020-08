Sertanejo que ironizou covid-19 está internado em estado grave: “Vem em nós, coronavírus”

Após ser diagnosticado com a covid-19, o cantor sertanejo Cauan Máximo, da dupla com Cleber, está internado em estado grave, na UTI de um hospital em Goiânia (GO). Em um vídeo que circula nas redes sociais, nesta terça-feira (18), o cantor chegou a zombar da doença antes de ser infectado: “Vem em nós coronavírus”.

Nas imagens, Cauan aparece batendo no peito e diz que não tem medo do vírus. A pessoa que gravou as imagens conversa com o sertanejo e diz que estão “escondidos” do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que proibiu aglomerações assim que surgiram os primeiros casos de covid-19 no estado.

Desde que foi internado, Cauan já chegou a ter 70% do pulmão comprometido pela doença. O cantor se mantém em oxigenioterapia contínua. Ao G1, a assessoria do sertanejo afirmou que a gravação foi feita em março e que não vai se prenunciar sobre o assunto no momento.

Publicidade

No sábado (15), o cantor publicou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece no hospital com sua namorada, a modelo Mariana Moares. Ela também testou positivo para a covid-19, ficou isolada com Cauan no hospital por alguns dias, mas já foi liberada para continuar o tratamento contra a doença em casa.

O pai de Cauan e um irmão também foram infectados. Segundo o empresário do artista, o pai do sertanejo foi diagnosticado recentemente e está assintomático. Já o seu irmão conseguiu se recuperar da doença no mês passado, após ficar 10 dias internado na UTI.