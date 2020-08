SuperShopping Osasco promove arrecadação de brinquedos para crianças carentes

O SuperShopping de Osasco, em parceria com o 14° Batalhão da Polícia Militar, acaba de lançar a Campanha Brinquedo Legal. A iniciativa visa arrecadar brinquedos novos e usados, que serão destinados para instituições que atendem crianças carentes em Osasco.

Por meio da campanha, o SuperShopping vai receber, até o dia 11 de outubro, brinquedos novos e usados, desde que estejam em bom estado. Todos os itens arrecadados serão doados no Dia das Crianças.

“Estamos vivendo um ano diferente com os muitos impactos trazidos pela pandemia. Pequenos gestos podem ajudar quem mais precisa e mudar a história de uma vida. As crianças estão vivendo o desafio de mudanças profundas no seu dia a dia e nosso objetivo é ajudar a levar um pouco mais de leveza e alegria para elas”, explica Caroline Alves, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Para participar, basta entregar a doação na loja BMart Brinquedos, que fica no 2º Piso do shopping. As doações podem ser levadas todos os dias, das 12h às 20h. Mais informações podem ser encontradas na página do SuperShopping Osasco no Facebook.