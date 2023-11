Manutenção interrompe circulação de trens em estações da Linha 8, que passa por Osasco, nesta quinta

A ViaMobilidade informou que realizará mais uma manutenção programada nesta quinta-feira (2), Dia de Finados, feriado. Com isso, das 4h às 10h, não haverá circulação de trens entre as estações Domingos de Moraes e Comandante Sampaio, da Linha 8-Diamante, que atende Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e região.

O trecho será atendido por ônibus da operação PAESE, que também darão suporte aos passageiros nas transferências para a Linha 9-Esmeralda. Segundo a companhia, os ônibus vão operar nos dois sentidos entre Domingos de Moraes e Comandante Sampaio, parando nas estações Domingos de Moraes, Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino, Osasco e Comandante Sampaio.

Transferências entre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda:

Na Linha 8-Diamante, haverá disponibilidade de ônibus em todas as estações entre Domingos de Moraes e Comandante Sampaio com destino à estação Ceasa, da Linha 9-Esmeralda.

Para as transferências da Linha 9 para a Linha 8, também haverá ônibus saindo de Ceasa, tanto em sentido à estação Domingos de Moraes quanto à Comandante Sampaio, passando pelas estações dos trechos.

Intervalos maiores nos trens da Linha 8-Diamante neste fim de semana:

Na sexta-feira (3), das 9h30 às 15h30, os intervalos de trens serão de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda.

No sábado (4), das 21h à 0h, os intervalos serão de 25 minutos entre as estações Itapevi e Júlio Prestes.

No domingo (5), das 4h às 6h, os intervalos serão de 25 minutos entre as estações Itapevi e Júlio Prestes. Das 6h às 0h, os intervalos serão de 10 minutos no mesmo trecho.