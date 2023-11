Paço Municipal ganha “Galeria de Prefeitos” de Osasco

Foi inaugurada nesta terça-feira (31), no hall do Paço Municipal, a Galeria dos Prefeitos de Osasco, que reúne as fotos oficiais do atual gestor, Rogério Lins (Podemos), e dos ex-chefes do Executivo da cidade.

A mudança dos quadros oficiais para o hall do Paço Municipal (antes ficavam na sala de reuniões do gabinete do prefeito) veio acompanhada de tecnologia. Cada quadro possui um QR Code. Com a câmera do celular é possível acompanhar a trajetória de cada um dos prefeitos e o período em que comandaram o município.

Participaram do evento, o atual prefeito, Rogério Lins, a vice-prefeita, Ana Maria Rossi e o marido, o ex-prefeito Francisco Rossi, e os também ex-prefeitos Humberto Parro, Jorge Lapas, Emídio de Souza e Silas Bortolosso, além de familiares de ex-chefes do Executivo já falecidos.

“Essa é uma noite de agradecimento a todos os eternamente prefeitos que deram sua contribuição para o desenvolvimento de nossa cidade. É uma iniciativa que visa manter viva a história de Osasco e o legado deixado por todos eles (ex-prefeitos)”, disse Rogério Lins.

Cláudio Piteri falou em nome dos familiares de todos os ex-prefeitos. “No convívio com ele (o pai Guaçu Piteri) e ao longo de minha vida pública, vi o quanto ele se doou com o que tinha de melhor para construí-la (a cidade). Abriu mão de muitas coisas, inclusive o convívio familiar, para cuidar da cidade. Hoje estamos com a mente tranquila, pois estivemos ao lado de homens e pessoas que fizeram o seu melhor por Osasco”.

Conheça todos os prefeitos de Osasco:

Rogério Lins (atual)

Jorge Lapas (2016 a 2023)

Emídio Pereira de Souza: 2009/2012 e 2005/2008

Celso Giglio: 2001/2004 e 1993/1996

Silas Bortolosso: 1997/2000

Francisco Rossi: 1989/1992 e 1973/1977

Humberto Parro: 1983 a 1988

Primo Broseghini: 1982 a 1983

Guaçu Piteri: 1977 a 1982 / 1967 a 1970

José Liberatti: 1970 a 1973

Marino Pedro Nicoletti: 1965 a 1966/1964 a 1965

Hirant Sanazar: 1962 a 1964 e 1965