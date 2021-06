Maquiador vai se vacinar vestido de Dona Hermínia em homenagem a Paulo Gustavo: “admiração, amor e luto”

O cabeleireiro e maquiador Flávio Costa, de 47 anos, viralizou após prestar uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, vítima da covid-19. O profissional se vestiu de Dona Hermínia para receber a primeira dose da vacina contra a doença, nesta segunda-feira (28).

Flávio chamou a atenção ao chegar ao posto de vacinação de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, caracterizado da personagem eternizada pelo artista em “Minha Mãe É Uma Peça”. Ao G1, o maquiador declarou que viu a iniciativa como uma forma de homenagear Paulo Gustavo e aos mais de 500 mil mortos em decorrência da covid-19 no país.

“Não importam os números. Cada família que perdeu um, perdeu uma grande pessoa, um grande parente, um grande amigo. O Paulo Gustavo e muitas pessoas morreram sem ter direito de tomar nenhuma dose de uma vacina que já existe”, lamentou o profissional.

Ele explicou ainda que tem muita admiração pelo ator, que morreu em maio após travar uma dura batalha contra a doença. Flávio disse que se identificou muito com Dona Hermínia ainda no primeiro filme. “Minha relação com Paulo Gustavo é de admiração, de amor e ainda estou de luto por ele”, declarou.

Essa não é a primeira vez que o profissional expressa sua admiração pela personagem marcante de Paulo Gustavo. Nos últimos carnavais, ele, que tem um salão de beleza e é drag queen nas horas vagas, já foi para as ruas fantasiado e Dona Hermínia e suas fotos chegaram a ser curtidas e comentadas pelo ator nas redes sociais.

