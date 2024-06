Marcelinho Carioca fala sobre leilão de apartamento e explica que não teve culpa pela existência de dívida

Depois da publicação sobre o leilão de um apartamento avaliado em R$ 1,3 milhão, que pertencia a Marcelinho Carioca, para o pagamento de dívidas de condomínio, o ex-jogador de futebol veio a público explicar que não teve culpa pela existência dos débitos.

Em nota enviada à imprensa, a defesa de Marcelinho afirma que o imóvel localizado na Mooca, zona leste de São Paulo, foi adquirido em 1997. E que, em 2001, o apartamento foi utilizado em um depósito judicial a fim de garantir a liberação do passe do atleta, viabilizando sua permanência no exterior, onde seguiu carreira jogando no Japão e em outros países.

O pré-candidato a vice-prefeito de Cotia relata que retornou ao Brasil para jogar novamente no Corinthians em 2006, período do qual o clube tinha parceria com uma empresa norte-americana. “O apartamento, que estava depositado em Juízo, foi oferecido pelo Corinthians para a empresa norte-americana dentro dessa parceria. No entanto, ela não se interessou pelo imóvel”, explica.

Segundo a defesa do ex-jogador, depois que Marcelinho recebeu o título de ‘Senhor Centenário’ como o jogador mais importante da história do clube, em 2010, o Timão chegou a oferecer novamente o imóvel a Marcelinho. “Contudo, ele recusou a oferta devido ao grande acúmulo de débitos condominiais que já existiam”.

“Marcelinho, demonstrando sua boa fé e responsabilidade, decidiu permitir a entrega do apartamento para a satisfação desses débitos, mesmo não tendo culpa pela sua existência. Ele não ofereceu qualquer tipo de impugnação à arrematação, facilitando a quitação do débito através da venda judicial do bem”, completa.

Leia a nota na íntegra:

“Nota à Imprensa

Marcelinho Carioca vem a público esclarecer que sempre manteve a mais elevada responsabilidade em todos os seus negócios. O apartamento localizado na Mooca foi adquirido por Marcelinho em 1997. Em 2001, o imóvel foi utilizado para a realização de um depósito judicial que garantiria a liberação do passe do atleta, permitindo que ele continuasse sua carreira no exterior, jogando no Japão e em outros países.

Em 2006, Marcelinho retornou ao Brasil para jogar novamente no Corinthians, período em que o clube vivia uma parceria com a empresa Hicks Muse. O apartamento, que estava depositado em Juízo, foi oferecido pelo Corinthians para a empresa norte-americana dentro dessa parceria. No entanto, ela não se interessou pelo imóvel.

Em 2010, após Marcelinho receber o título de Senhor Centenário como o jogador mais importante da história do clube, o Corinthians decidiu oferecer novamente o apartamento a Marcelinho. Contudo, ele recusou a oferta devido ao grande acúmulo de débitos condominiais que já existiam.

Marcelinho, demonstrando sua boa fé e responsabilidade, decidiu permitir a entrega do apartamento para a satisfação desses débitos, mesmo não tendo culpa pela sua existência. Ele não ofereceu qualquer tipo de impugnação à arrematação, facilitando a quitação do débito através da venda judicial do bem. Tal atitude reflete sua índole de não procrastinar em questões que envolvem a boa-fé, sempre marcando a forma como conduz seus negócios privados e públicos.

Marcelinho Carioca reitera seu compromisso com a transparência e a responsabilidade em todas as suas ações.

Márlon Jacinto Reis”