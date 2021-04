Marido detona caminhonete que achava ser de amante da esposa, mas veículo era de visitante do vizinho

Viralizou nas redes sociais um caso de traição que terminou com uma caminhonete detonada. Ao flagrar a esposa com um amante, um homem decidiu destruir o veículo modelo Hilux, que estava estacionado em frente à sua casa. Ele só não sabia que o carro não era do amante, mas de um rapaz que estava na casa de um vizinho.

O caso aconteceu nesse fim de semana, em Ariquemes, cidade de Rondônia. O marido saiu para pescar e acabou voltando mais cedo do que o previsto. Ao chegar em casa, flagrou o amante fazendo uma massagem sensual em sua mulher.

Descontrolado, o homem não pensou duas vezes e partiu para atacar o veículo estacionado em frente à sua casa. Com uma barra de ferro, ele desferiu vários golpes na Hilux, arrancando até o retrovisor. O ataque de fúria foi registrado por populares que presenciaram a cena (assista abaixo).

Depois de detonar a caminhonete, o marido que havia acabado de descobrir a traição descobriu também que houve um engano: o carro não pertencia ao amante de sua esposa, mas a um visitante que estava na casa do vizinho e o estacionou em frente à sua residência. Ele se comprometeu a pagar pelos reparos no veículo.

