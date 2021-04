Vereador de Osasco do movimento negro pede saída de Rodolffo do BBB 21: “MUITO ESCROTO”

O vereador osasquense e ativista do movimento negro Emerson Osasco (REDE) entrou na campanha pela saída de Rodolffo do BBB 21 no Paredão desta terça-feira (6). “MUUUUUITO ESCROTO!”, comentou o parlamentar nas redes sociais sobre o cantor sertanejo.

Rodolffo é acusado de ter feito um comentário racista ao comparar o cabelo de João Luiz à peruca da fantasia de um castigo do monstro no programa. “Um agressor, não quer entender a dor do agredido, não se compadece e não aceita mudança, também não está perdido, mas segue firme um caminho de ódio!”, analisou o vereador Emerson Osasco sobre o cantor sertanejo.

“Respeita nossos cabelos e nossa cor! Se ainda não entendeu ou está ‘perdido’, procure saber e leia. Aliás, segue uma dica de leitura: ‘Racismo Recreativo’, do autor Adilson Moreira”, emendou o parlamentar osasquense.

Esse Rodolfo é MUUUUUITO ESCROTO!#FORARODOLFO — Emerson Osasco (@emersonosasco) April 6, 2021

Um agressor, não quer entender a dor do agredido, não se compadece e não aceita mudança, também não está perdido, mas segue firme um caminho de ódio!#ForaRodolffo #BBB221 — Emerson Osasco (@emersonosasco) April 6, 2021

João Luiz desabafou sobre a declaração do cantor no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (5) no BBB 21. “Rodolffo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então, isso pra mim, tocou num ponto muito específico. O jogo pode ser sim coisas que a gente vive aqui dentro, mas tem que ser um jogo de respeito”, afirmou.

O cantor ficou surpreso com o desabafo. “Se todo mundo observou como era a peruca do monstro… acredito eu que era um pouco semelhante”, respondeu.

João emendou o desabafo: “Não adianta você vir com discurso de que não foi sua intenção, de que você não teve a intenção, que eu tô cansado de ouvir isso e não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar, nunca ninguém tem a intenção de fazer as coisas com a gente. Por que, que não é mais fácil pra você reconhecer que errou, cara? E você fala pra mim que você quer ser melhor e você acabou de reafirmar, você tá reafirmando a mesma coisa que você falou”.

Depois do Jogo da Discórdia, Rodolffo manteve a postura e disse, em conversa com Camilla de Lucas, que o pai e ele têm cabelo crespo. Ele foi repreendido pela influenciadora: “Não, Rodolffo. Deixa eu te falar, existe uma diferença entre cabelo cacheado, crespo, liso e ondulado. O que a gente mais luta hoje, é pela aceitação do nosso cabelo e essas comparações. Pode não ter sido sua intenção, mas isso magoa e pra gente que ouve é cansativo”.

