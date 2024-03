Marilan abre 30 vagas de auxiliar de produção para pessoas com deficiência

A Marilan, marca especializada em biscoitos, torradas e chocolates, está com 30 vagas de auxiliar de produção para pessoas com deficiência (PcD). O encaminhamento para as oportunidades será realizado por meio da Casa do Trabalhador de Jandira.

O recrutamento será feito na empresa e os interessados em participar da seleção devem comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira na segunda-feira (18), das 8h às 15h.

Os candidatos devem ter 18 anos ou mais e o ensino médio completo. Podem se candidatar homens e mulheres. Também não é necessário ter experiência na função para participar da seletiva.

A Casa do Trabalhador de Jandira está localizada na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1570, Vila Mercedes.