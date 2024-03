Força Tática prende suspeito de sequestro em Itapevi

A Força Tática do 20º Batalhão de Polícia Militar conseguiu prender um suspeito de sequestro em Itapevi. Durante patrulhamento de rotina, a equipe da Força Tática recebeu um chamado via COPOM sobre um roubo com retenção de vítima em Itapevi.

Um motociclista alertou os policiais sobre um veículo Fiat Toro que passou em alta velocidade pela estrada do Sapiatã, quase o atropelando. A equipe prontamente seguiu o rastro do veículo e o localizou na entrada da Vilinha da Cohab, onde o motorista tentou fugir ao perceber a presença policial.

Após uma perseguição pela rua Japurá, a equipe conseguiu abordar o veículo e deter o suspeito, que possui diversas passagens criminais, incluindo tráfico de drogas e porte de arma. As vítimas haviam sido libertadas em Vargem Grande Paulista.

Tanto o indivíduo quanto o veículo foram conduzidos ao distrito policial de Itapevi, onde o delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência e o suspeito ficou à disposição da justiça.