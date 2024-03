Ex-líbero do Osasco, Key Alves diz que chegou a faturar R$ 200 mil com produção de conteúdo sensual

A ex-jogadora do Osasco Vôlei Key Alves participou do programa “Sensacional”, apresentado por Daniela Albuquerque na Rede TV!, na noite desta quinta-feira (14). Na ocasião, a atleta contou sobre as dificuldades no início da carreira, como conciliava os jogos com a produção de conteúdo sensual e a participação no BBB.

Key disse que recebia R$ 1 mil no início de sua trajetória nas quadras de vôlei. “Lembro que teve um dia que o negócio estava tão feio que saímos na rua para pedir comida”, revelou a moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Ela seguiu no esporte ao lado da irmã gêmea, Keyt Alves.

Na emissora sediada em Osasco, a ex-BBB lembrou também do episódio em que o streamer Casimiro Miguel lhe “ajudou” a bombar nas redes sociais. Na ocasião, Casimiro reagiu a um vídeo em que a modelo compartilhou um print com diversas solicitações de mensagens: “Ali realmente foi uma coisa espontânea que deu muito certo. Lembro que, em um dia, ganhei um milhão de seguidores”.

“Eram empresários de atletas e artistas me ligando, eram mulheres dos homens me ligando, todo mundo me ligando. Gerou uma polêmica até mesmo quando eu jogava no Osasco e aí eles me falaram: ‘Tem gente ligando aqui para o time perguntando o que foi que você soltou. Ninguém está entendendo’. Eu: ‘Gente, mas não fiz nada'”, completou Key Alves, que atualmente acumula mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais.

“Sabia que iam me julgar”, diz sobre conteúdo sensual

Após ganhar popularidade na Internet, chegando a ser a jogadora de vôlei com mais seguidores no mundo, Key Alves falou como foi conciliar a carreira de jogadora e a produção de conteúdos sensuais, revelando os valores recebidos pelos trabalhos. “No primeiro mês, ganhei R$ 10 mil fazendo fotos. Quando vi aquilo falei: ‘Ninguém vai me segurar mais’. Sabia que iam me julgar, pensei até que iam me mandar embora, mas eram R$ 10 mil que estava ganhando por mês e minha vida estava mudando, então não ia largar tudo aquilo”, afirmou.

“No segundo para o terceiro mês, ganhei R$ 200 mil (…). Todo mundo começou a olhar, tinham meninas do time que ‘olhavam torto’, gente que não gostava. Os primeiros meses foram terríveis. Chegava no treino e todo mundo ficava me olhando”, recordou.

Conhecida também por ter participado do BBB 2023, reality show da TV Globo, a modelo revelou se teria feito algo diferente no confinamento. “Com a cabeça que tenho hoje, não teria feito casal, teria entrado para jogar mesmo, porque queria aquele dinheiro”, afirmou a ex-sister, que, na época, se relacionou com o empresário e agricultor Gustavo Benedeti.