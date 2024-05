Marilan abre vagas de emprego em Jandira

A Marilan está com vagas abertas para as funções de auxiliar de produção e auxiliar ambiental, com salários iniciais de R$ 2.078,00 além de benefícios adicionais.

Para a vaga de auxiliar de produção, os requisitos incluem ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e não é necessário comprovar experiência prévia. A empresa aceita candidatos de ambos os sexos, sendo que os interessados devem residir em Jandira, Barueri ou Itapevi.

Já para a função de auxiliar ambiental, é exigida experiência na área. Os candidatos devem ser do sexo masculino e ter entre 18 e 50 anos de idade.

Ambas as vagas oferecem uma remuneração inicial atrativa de R$ 2.078,00, acrescida de um pacote de benefícios que será detalhado pela empresa.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes, nesta quinta-feira (23). As mulheres devem se apresentar às 8h e os homens às 14h.