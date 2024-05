Sérgio Malheiros não concorda com cachê e desiste de “Família é Tudo”, da TV Globo

Sérgio Malheiros não concorda com cachê e desiste de “Família é Tudo”,...

O ator Sérgio Malheiros não estará mais no elenco da novela “Família é Tudo”, da TV Globo. A emissora e o ator não chegaram a um acordo financeiro com relação ao cachê dele, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal “Metrópoles”.

Sérgio, que estava escalado para a novela desde janeiro, iria iniciar as gravações das cenas ontem (21), mas teve de ser substituído às pressas. Ainda segundo Fábia, quem pode assumir o lugar dele na novela é João Baldasserini, dando vida ao personagem Ernesto.

Baldasserini, no entanto, ainda não teria acertado os valores do contrato por sua participação em “Família é Tudo”, de acordo com o “Notícias da TV”. Na Globo, seu último trabalho foi em “Salve-se Quem Puder” (2020).