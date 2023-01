Marilan abre vagas de estágio em Jandira

A fabricante de biscoitos Marilan está com as inscrições abertas para o seu programa de estágio 2023, com vagas nas fábricas localizadas em Jandira; Marília, no interior paulista; e Igarassu (PE).

Para as oportunidades em Jandira podem se inscrever estudantes do ensino técnico matriculados nos cursos de: alimentos, elétrica, eletroeletrônica, mecânica, mecatrônica, entre outras áreas semelhantes.

Para a fábrica localizada em Marília, podem se candidatar também estudantes de nível superior matriculados em diversos cursos. Além disso, ter conhecimento do pacote Office é um diferencial.

“Se você tem fome de evolução, gosta de inovação e desafios, vem com a gente! No Grupo Marilan, você terá a oportunidade de se desenvolver e colocar em prática tudo o que está aprendendo”, convida a empresa.

A jornada de estágio é de 6 horas diárias. Além de bolsa-auxílio, a Marilan oferece aos estagiários vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, Gympass, descontos em lojas de fábrica e restaurante no local.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio da Marilan, em Jandira:

O processo seletivo está composto por seis etapas: inscrições, testes online, entrevista com a Companhia de Estágios, painel de negócios e entrevistas finais, processo de admissão e o início do estágio, previsto para o mês de março.

As inscrições vão até o dia 29 de janeiro, no portal Companhia de Estágios, onde podem ser encontradas mais informações.

Sobre a empresa

A Marilan é uma das maiores fabricantes de biscoitos do Brasil, com marcas: Teens, Lev, Pit Stop e Casa Suíça, com mais de 200 itens em seu portfólio de biscoitos, torradas, bolos e panettones.

A empresa possui quatro fábricas, localizadas em Marília, Jandira e Itapevi, em São Paulo, e Igarassu (PE), além de oito regionais de vendas, contando com mais de 4.000 colaboradores que se dedicam diariamente para garantir produtos de excelência a milhões de consumidores.