Mc Guimê faz show em Drive-in Funk em Alphaville

O funkeiro osasquense MC Guimê vai fazer o seu primeiro show no formato Drive-in no sábado (15), em Alphaville, Barueri. A opção de entretenimento caiu no gosto do público e tem se tornado uma alternativa de lazer em tempo de isolamento social contra a covid-19.

Os ingressos são vendidos por carro com até quatro pessoas, a R$ 40 na pista comum e R$ 100 na pista premium, e dão direito a uma vaga delimitada ao ar livre, em frente ao imenso palco montado com telão, onde é possível curtir o show também de fora do veículo. É preciso respeitar o espaço demarcado, além disso, o uso de máscara é obrigatório durante toda a programação.

Ao estacionar na vaga, um QR Code vai direcionar o público para o cardápio de bebidas e comidas que são vendidas à parte durante o show e que podem ser solicitadas ligando o pisca-alerta do carro.

A abertura dos portões acontece as 23h, com a DJ Dika Love comandando as pick-ups. Meia noite é a vez da DJ Lari Vasconcelos tocar a nave e agitar a galera. MC Guimê comanda o palco a partir de 1h, cantando seus sucessos do funk ostentação, como “Tá Patrão” e “Plaquê de 100“.

O Drive-in Funk será realizado na Alameda Tocantins, 234, no Alphaville Industrial, em Barueri. As vagas são por ordem de chegada. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 2506-1580.

Drive-in Funk // Quando: Sábado, 15 de agosto // Horário: Abertura às 23h // Endereço: Alameda Tocantins, 234, Alphaville Industrial – Barueri

