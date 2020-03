MC Guimê inspira marca de roupa e sobe na passarela da Semana de Moda de Osasco

O Mc Guimê vai abrir a “Osasco Fashion Week”, nesta quinta-feira (12). O funkeiro, que sempre se destaca pela ousadia dos looks nos shows e aparições na TV, inspirou uma grife que estará presente no evento.

“Sou viciado em roupas. Tenho uma coleção com pelo menos 200 pares de tênis e 200 bonés. Ganho muita coisa também e sempre faço doações. Minha esposa [a cantora Lexa] já está brava comigo, estou arrumando treta, porque tem roupa minha até nos armários dos quartos de hóspedes”, disse Guimê à Folha de S. Paulo.

Além de investir em uma marca própria, o funkeiro sonha em assinar com grandes marcas para estampar seu nome nas peças até o final deste ano.

Além de Guimê, outro grande destaque do evento é a participação da modelo carioca com síndrome de Down Maju de Araújo, de 17 anos.

A Semana de Moda de Osasco, que começa nesta quinta-feira e vai até domingo (15), está em sua terceira edição. O evento é idealizado pelo irmão de Guimê, Rodrigo Dantas, que espera receber 8 mil pessoas nos quatro dias.

Os ingressos podem ser adquiridos neste link e custam R$ 35. Cada ingresso dá direito a assistir quatro desfiles.

A Osasco Fashion Week será realizada no Espaço Borborema, que fica na avenida dos Autonomistas, 2561, Centro.

Ao final da semana de moda, as marcas presentes doarão peças para um leilão beneficente. A renda será destinada às instituições AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) e IPAQ (Instituto de Políticas e Atenção em Queimaduras).

Serviço

“Osasco Fashion Week” // Data: de 14 a 15/03 // Horário: a partir das 17h // Local: Espaço Borborema, avenida dos Autonomistas, 2561, Centro // Ingressos: Sympla

